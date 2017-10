拉斯維加斯槍擊後首個週末 遊客仍接踵而至（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

拉斯維加斯將迎來特大槍擊案之後的首個週末,正當各界仍在為這宗悲劇悼念之際,來自世界各地的遊客仍然接踵而至,拉斯維加斯是否還是大家心目中的睹城,來聽聽遊客們怎麼說?

日落之後的拉斯維加斯,愈夜愈美麗,不管是池畔的音樂水舞,浪漫的巴黎鐵塔,五光十色的霓虹燈,還有忙碌的吃角子老虎機,在特大槍撃案發生後,The Strips似乎又恢復往常的氣氛。

演唱會和各種表演的娛樂活動,再次讓人們排起了長隊,歡喜結婚的新人,也大方分享喜悅。

有遊客就説,此行並未因為槍撃案掃興,有遊客說,人沒有少,一切如常,如果要說不同,唯一就是人們比平常更溫暖,更慈悲。

有來自中國的遊客則對當地案發後迅速恢復正常生活表示驚訝,但也相信,槍擊案在人們的心中已造成不可抹滅的傷害。

該名中國遊客說,表面看沒有什麼不一樣,做為外人,一個遊客到這裡來,只能看到表面現象,但是從心裏來講,大家一定對這個事情非常悲傷的。

另外,當地不少居民也說,除了要撫平傷痛,也希望拉斯維加斯儘快恢復往日的風貌,重新站起來。

