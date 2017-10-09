拉斯維加斯槍擊後首個週末 遊客仍接踵而至（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

拉斯維加斯將迎來特大槍擊案之後的首個週末，正當各界仍在為這宗悲劇悼念之際，來自世界各地的遊客仍然接踵而至，拉斯維加斯是否還是大家心目中的睹城，來聽聽遊客們怎麼說？

日落之後的拉斯維加斯，愈夜愈美麗，不管是池畔的音樂水舞，浪漫的巴黎鐵塔，五光十色的霓虹燈，還有忙碌的吃角子老虎機，在特大槍撃案發生後，The Strips似乎又恢復往常的氣氛。

演唱會和各種表演的娛樂活動，再次讓人們排起了長隊，歡喜結婚的新人，也大方分享喜悅。

有遊客就説，此行並未因為槍撃案掃興，有遊客說，人沒有少，一切如常，如果要說不同，唯一就是人們比平常更溫暖，更慈悲。

有來自中國的遊客則對當地案發後迅速恢復正常生活表示驚訝，但也相信，槍擊案在人們的心中已造成不可抹滅的傷害。

該名中國遊客說，表面看沒有什麼不一樣，做為外人，一個遊客到這裡來，只能看到表面現象，但是從心裏來講，大家一定對這個事情非常悲傷的。

另外，當地不少居民也說，除了要撫平傷痛，也希望拉斯維加斯儘快恢復往日的風貌，重新站起來。

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