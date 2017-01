東灣高地醫院創建全美第一個中醫實習基地（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭的高地醫院,Highland Hospital 去年創建了全美第一家公立教學醫院中醫實習基地,為學生們提供了臨床學習機會。

高地醫院是東灣阿拉米達縣屬下的最大公立醫院,也是舊金山加大附屬臨床實習醫院,實習項目包括內科、外科、急症和婦產科等,去年更成立全美第一個中醫實習基地。而推動這個項目的是高地醫院中西醫部主任李穎,她擁有中西醫雙執照,並曾在該醫院西醫內科實習過三年,她說,”基本上我經過了美國的規培培訓系統之後,我就覺得確實是,儘管從中國出來和培訓的醫生,但是美國的培訓系統是完全不一樣的。”

高地醫院從2011年開始在中西部就有中醫參與病人會診,並按照病人需要提供針灸治療,這種中西醫結合的治療方式得到醫院西醫主任 Colin Feeney 的大力支持,Feeney 說,”中醫針灸已被很多病人及各行各業的人士接受,所以我認為是大好機會擴展西醫療法,讓病者有各種選擇。”

美國西醫有實習基地,但是中醫卻沒有,為彌補這個空白,李穎在 Feeney 的支持下,於去年初建立了中醫實習基地,不僅為中醫學生提供了臨床實習機會,也為中西醫師提供了相互交流和學習機會。

呂承翰就是中醫實習基地學生之一,”我們是第一批實習生,所以我看到可以把西醫學習的東西,跟中醫學習的東西結合在一起,直接到了這個西醫的醫院,又是一個公立教學醫院,我覺得非常非常好。”

高地醫院中醫實習基地每學期有6到7名學生,成立至今已有18名經過或正在實習的中醫師。

