美國國防部證實,一名跨性別人士已經簽約將會參軍,這是國防部首次接納一名公開的跨性別人士參軍。

軍方官員不知道自從1月1日國防部開始接受公開的跨性別人士申請入伍以來,總共有多少跨性別人士提出申請,但這次是首次有公開的跨性別人士和軍方簽約。

特朗普總統在去年7月宣布,將禁止跨性別人士參軍,推翻前總統奧巴馬接受他們的政策。

當時特朗普發推文說,軍隊不能負擔軍隊內跨性別人士所帶來的巨額醫療費用和干擾,但包括加州在內的多名聯邦法官都頒令,阻止特朗普的禁令生效。

幾名法官都表示,禁令很可能違反美國憲法中,法律面前人人平等的權利。

