春季首股風暴週四襲灣區 降雨料持續至週五

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【KTSF 崔凱橋報導】

春季的第一股風暴將於週四吹襲灣區，預料傍晚會下微雨。

國家氣象局預測，冷鋒會於週四中午時段抵達灣區，各城市於傍晚時段開始有微雨，隨後雨勢逐漸增強，到了晚上時分雨勢最大。

大雨會一直持續至週五早上11時，隨後轉為驟雨。

由於大雨的關係，國家氣象局預測週五早上的交通情況會異常擠塞，大家盡可能提前出門，以及在駕駛的時候注意交通路面情況。

國家氣象局預測，這股風暴將會為灣區帶來1吋至1吋半的雨量，北灣等地更會錄得1吋到3吋的降雨。

雖然這股風暴的雨勢較大，但由於上個月的降雨較少，泥土乾旱，因此出現泥石流機會不大，不過市內部分街道仍然會有水浸的情況。

此外，國家氣象局提醒民眾，要注意風暴於週四晚至週五會為各城市帶來強風，風速高達每小時40至50英里，沿海地區、山區以及內陸地區風勢尤其強勁，大風有機會導致大樹及電線桿倒塌，以致停電。

預計風暴會於週五中午過後離開灣區，驟雨會一直持續至星期六。

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