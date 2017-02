By

內華達州發現首宗本地感染的Zika病毒個案,根據南內華達州衛生部門報告,在Clark縣發現首宗非外地傳入的Zika病例。

患者是一名女性,她於2016年12月28日接受首次測試,在今年2月8日確診感染Zika病毒,該婦女沒有外遊記錄,相信是透過性接觸受感染。

感染Zika病毒,病徵包括發燒、皮疹、肌肉或關節疼痛和結膜炎,一般輕微及持續數天,因此患者可能沒意識到自己已受感染。

Zika病毒主要透過蚊傳播,亦可以透過性接觸和血液輸送從母體傳給胎兒,目前最受關注的是該病是小頭畸形、吉巴氏綜合症和其他胎兒中樞神經系統畸形的成因。

目前並沒有預防Zika病毒感染的疫苗及根治的方法,加州衛生部提醒,如果要前往Zika病毒地區,包括墨西哥的民眾,要做好預防被蚊叮措施,目前美國已經證實有486宗從外地傳入Zika病例。

