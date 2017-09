By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山列治文區本週六將會舉行首個中秋街會,到時會有攤位活動和舉行文化表演。

州眾議員丁右立說:”我們有優秀的街坊商店,以小商業為主,是一個很出色和活躍的社區。”

舊金山市參事李麗嫦說:”這是一個非常特別的中式傳統,很慶幸將它搬到來列治文區。”

主辦單位表示,到時會有50個攤位,除了擺賣傳統月餅,更會有傳統舞蹈、功夫表演,還有麻雀班,時間是本週六上午10時至下午3時,在Clement街5至8街之間路段,有興趣民眾千萬不要錯過。

