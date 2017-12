舊金山日落區首間大麻藥店獲發牌 或准設吸食範圍（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會週二晚經過4小時的討論,最終決定發牌予日落區首間大麻藥店。

舊金山市參議會就Barbary Coast大麻藥店在Irving街開設分店的事舉行上訴公聽會,最終以10票贊成、1票反對,維持規劃委員會的決定,容許其在日落區開店。

代表日落區的市參事湯凱蒂投下唯一一票的反對票,至於支持的市參事金貞妍及李麗嫦都稱讚,Barbary Coast是一個負責任,而且有信譽的經營者。

這家店將會是日落區第一間大麻藥店,不過在湯凱蒂的爭取下,市參議會同意縮短藥店首年的營業時間,由原本准許的早上8時至晚上10時,減少至早上9時至晚上9時,一年後再交由市府大麻辦公室檢討。

另外,湯凱蒂稱,為了減少大麻使用者在街道上食用大麻,她提出容許使用者在大麻藥店中吸食大麻,並交由衛生局研究在Irving街藥店中吸食的可行性。

一班反對大麻藥店開業的華裔居民對結果非常失望,他們更質疑湯凱蒂主動提出容許店舖吸食的做法。

因為藥店的最初申請原本只是一個銷售點,而藥店申請人亦無提出過增設店舖吸食範圍,有居民指,雖然湯凱蒂投了反對票,但她同樣提出有利於店舖的建議,質疑她是否真心想幫助居民。

Barbary Coast指,Irving街大麻藥店開業後,會申請牌照賣娛樂用大麻。

藥店指,店舖除了會聘請保安員外,亦會在四周增設攝錄機,並承諾如果藥店開業後對社區造成任何不良影響,會承擔全部責任。

