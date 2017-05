By

【KTSF 黃候彬報導】

特朗普總統這次以色列之行,發生一件被網民關注的小插曲,特朗普在以色列下飛機後,想拖著太太的手,結果第一夫人梅拉尼亞把他的手拍開,有關片段在媒體瘋傳。

眼尖的人發現,特朗普夫婦抵達耶路薩冷機場,特朗普想去牽妻子的手,結果被甩開了。

就在今年2月,兩人抵達佛州棕梠灘機場時,梅拉尼亞先後兩次上前挽住特朗普的手,不過兩次都被特朗普輕輕拍開。

有人解釋特朗普是大男人,顯示他是掌權者,也有人解讀其實兩人關係已經不好。

