美國第一夫人米蘭妮婭週四突擊到訪德克薩斯州兩個收容非法入境兒童的收容所。

米蘭妮婭出發前一天,特朗普總統簽署行政命令,結束拘押期間拆散非法入境家庭的做法,但檢控非法入境者的政策仍會執行。

外界估計,第一夫人有可能影響特朗普對處置非法入境家庭的做法作出修訂。

米蘭妮婭稍早透過發言人稱,她不想看到邊界有家庭被拆散,白宮有官員週三稱,第一夫人有要求特朗普採取行動,讓非法入境家庭一起拘押。

