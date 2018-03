舊金山Mission Bay建新酒店 位處AT&T球場附近（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Mission Bay區即將興建新酒店,地點在AT&T大球場附近。

SOMA酒店將會建在Channel夾三街,是Mission Bay一帶首間酒店,將會有17層高,提供250間客房、餐廳、會議室等,預料在2020年暑假落成。

該地點除了有巨人職業棒球隊的主場,AT&T大球場之外,將來金州勇士職業籃球隊的主場都會搬來這區。

開發商預料,工程將會帶來1,100多份工作,開張後預料會提供160份長期職位,以及為市府每年帶來大約500萬元的旅遊業稅收。

舊金山市長Mark Farrell說:”這對舊金山很重要,以及對未來經濟和勞動力也很重要,將來晚上有巨人隊比賽,可能有人想來這裡住酒店,或者是勇士比賽都一樣,非常好消息。”

前市長李孟賢的妻子林進敏、該區市參事金貞妍週四都有出席動土儀式,開發商另外又說,會騁請本地藝術家幫忙設計酒店。

