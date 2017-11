共和黨有參議員表態反對稅改 能否過關添變數

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院一名關鍵的共和黨人表示,不會支持共和黨的稅改方案,另一名共和黨人也對方案表示有保留,對於希望用簡單大多數制通過稅改方案的共和黨領導層來說,這無疑是晴天霹靂的打擊。

威斯康辛州參議員Ron Johnson表示反對方案,他認為方案犧牲其他商業來為企業提供不合比例的利益,不過他稍後補充說,如果作出重大更改,他或者會轉為支持。

另外,緬因州參議員Susan Collins也擔心共和黨臨時加入條款,要廢除奧巴馬健保中人人要買健保的規定的做法錯誤,在這兩票反對下,參議院要通過方案,所有其他共和黨人就必須投贊成票,若到時候50對50票,副總統彭斯就可以投贊成票,打破僵局。

但有部分共和黨人一直未就會怎樣投票表態,當中包括田納西州參議員Bob Corker,以及阿利桑拿州參議員麥堅,所以稅改方案能否過關尚是未知之數。

