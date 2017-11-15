共和黨有參議員表態反對稅改 能否過關添變數

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【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院一名關鍵的共和黨人表示，不會支持共和黨的稅改方案，另一名共和黨人也對方案表示有保留，對於希望用簡單大多數制通過稅改方案的共和黨領導層來說，這無疑是晴天霹靂的打擊。

威斯康辛州參議員Ron Johnson表示反對方案，他認為方案犧牲其他商業來為企業提供不合比例的利益，不過他稍後補充說，如果作出重大更改，他或者會轉為支持。

另外，緬因州參議員Susan Collins也擔心共和黨臨時加入條款，要廢除奧巴馬健保中人人要買健保的規定的做法錯誤，在這兩票反對下，參議院要通過方案，所有其他共和黨人就必須投贊成票，若到時候50對50票，副總統彭斯就可以投贊成票，打破僵局。

但有部分共和黨人一直未就會怎樣投票表態，當中包括田納西州參議員Bob Corker，以及阿利桑拿州參議員麥堅，所以稅改方案能否過關尚是未知之數。

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