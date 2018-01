By

【KTSF 陳嘉琪報導】

踏入2018年,灣區第一個元旦寶寶在1月1日零時兩分,在加大位於舊金山Mission Bay的醫療中心出生。

今年灣區首個元旦寶寶是男嬰,他的父母暫未為他改名。

醫院發言人指,當一班醫護人員預計男嬰會是元旦寶寶後,很多醫生及護士都聚集在病房中,戴上新年的裝飾歡迎新生命。

經過了48小時分娩後,媽媽終於在元旦日零時2分誕下男嬰,重6磅10安士。

男嬰的父母一年前由佛羅里達州移居舊金山,在太平洋醫院任職心理醫生的媽媽Samantha Powell指,男嬰是他們的第一胎,預產期原本是12月31日,因此分娩前有預計過嬰兒可能是元旦寶寶。

她又感謝舊金山加大一班協助她的醫護人員。

