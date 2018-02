狗年首位在加州太平洋醫療中心誕下的華裔寶寶（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

大年初一,位於舊金山的加州太平洋醫療中心(CPMC)至少有4名屬狗的華裔寶寶出生,本台記者訪問了大年初一在該院迎來首位華裔寶寶的父母,分享他們的喜悅。

狗年的第一天,華裔寶寶Emily Tan比預產期提前一天來報到,成為CPMC踏入狗年之後,第一個在該院出生的華裔寶寶。

母親黃雪燈說:”沒有想過自己的寶寶是第一個在這裡出生的初一狗寶寶,心情很激動,不知道說甚麼好,就是激動囉,(那你第一次看到她的時候,感覺怎麼樣?)就是興奮,還是興奮吧。”

媽媽王雪燈週四吃過年夜飯後,突然感到陣痛,於是晚上就到此待產,Emily最終在週五早上8時52分出生,體重6磅5盎司,身高19.7吋,還沒來得及取中文名字。

28歲的王雪燈來自中國廣東新會,8年前移民來美,是舊金山居民,先生譚國榮等待綠卡排期,一年前才終於來美團聚,包括Emily在內,家裡一共有三千金。

父親譚國瑩說:”很開心啦,(三個女兒?夠不夠啊?)應該夠了,(那對女兒有甚麼期望?)健康一點,讀書厲害一點。”

母親對寶寶的期望是:”期望像她一樣就是第一囉,也沒甚麼期望,就是順其自然,怎麼學就怎麼學。”

CPMC每年接生5,500到6,000個嬰兒,平均每天約有13個嬰兒在該院出生。

今年是狗年,中國人有句俗話說狗來富,那麼狗年出生的人多不多呢?

CPMC婦產科系統主席笵淵達說:”這些年在這邊的經驗,只有龍年的時候數字會比較提高,其他年份沒有顯著的增加。”



CPMC已經有百多年歷史,為了提供產婦更現代化的服務,醫院即將要搬家。

笵淵達說:”我們經過多年的努力,有兩家醫院正在建,一個在Van Ness跟Geary,明年3月3號會完全搬過去,另外在Mission跟Bernal那個地方,今年8月15號會搬過去。”

屆時CPMC現址將改為興建共渡公寓。

