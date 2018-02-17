狗年首位在加州太平洋醫療中心誕下的華裔寶寶（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

大年初一，位於舊金山的加州太平洋醫療中心（CPMC）至少有4名屬狗的華裔寶寶出生，本台記者訪問了大年初一在該院迎來首位華裔寶寶的父母，分享他們的喜悅。

狗年的第一天，華裔寶寶Emily Tan比預產期提前一天來報到，成為CPMC踏入狗年之後，第一個在該院出生的華裔寶寶。

母親黃雪燈說：”沒有想過自己的寶寶是第一個在這裡出生的初一狗寶寶，心情很激動，不知道說甚麼好，就是激動囉，（那你第一次看到她的時候，感覺怎麼樣？）就是興奮，還是興奮吧。”

媽媽王雪燈週四吃過年夜飯後，突然感到陣痛，於是晚上就到此待產，Emily最終在週五早上8時52分出生，體重6磅5盎司，身高19.7吋，還沒來得及取中文名字。

28歲的王雪燈來自中國廣東新會，8年前移民來美，是舊金山居民，先生譚國榮等待綠卡排期，一年前才終於來美團聚，包括Emily在內，家裡一共有三千金。

父親譚國瑩說：”很開心啦，（三個女兒?夠不夠啊？）應該夠了，（那對女兒有甚麼期望？）健康一點，讀書厲害一點。”

母親對寶寶的期望是：”期望像她一樣就是第一囉，也沒甚麼期望，就是順其自然，怎麼學就怎麼學。”

CPMC每年接生5,500到6,000個嬰兒，平均每天約有13個嬰兒在該院出生。

今年是狗年，中國人有句俗話說狗來富，那麼狗年出生的人多不多呢？

CPMC婦產科系統主席笵淵達說：”這些年在這邊的經驗，只有龍年的時候數字會比較提高，其他年份沒有顯著的增加。”



CPMC已經有百多年歷史，為了提供產婦更現代化的服務，醫院即將要搬家。

笵淵達說：”我們經過多年的努力，有兩家醫院正在建，一個在Van Ness跟Geary，明年3月3號會完全搬過去，另外在Mission跟Bernal那個地方，今年8月15號會搬過去。”

屆時CPMC現址將改為興建共渡公寓。

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