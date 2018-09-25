舊金山慰安婦紀念碑豎立一週年 市府備受日本壓力（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的慰安婦紀念碑豎立一週年，過去的星期六舉行盛大的紀念活動，不過慶祝背後，舊金山市府及社區組織為了保留慰安婦紀念碑，亦備受來自日本的壓力。

來自中國、韓國及菲律賓的樂手合奏，共同為這場紀念活動揭開序幕，這三個亦是聯手建立這個慰安婦紀念碑的國家。

多名民選官員手持著剛於今年逝世的慰安婦照片，為他們默哀。

舊金山退休法官郭麗蓮（Lillian Sing）說：”我們很多慰安婦都走了，我們很多人都可能不在，20年、30年後，但我們不怕，我們有下一代，繼續我們的工作。”

郭麗蓮法官表示，在舊金山一直保存這個銅像並不容易，過去幾個月，銅像曾兩度被人惡意破壞，包括是刮花，向銅像的眼睛塗上白油，及向裙子潑油，亦已經報警求助。

此外，大阪政府曾5度去信已故市長李孟賢，表達對設立銅像的不滿，不過李孟賢始終堅持支持慰安婦 ，他的遺孀及兩名女兒亦有出席活動，代替他接受大會的加許。

李孟賢長女李應鈺（Tania Lee）說：”我跟爸爸討論慰安婦問題，有一段長時間，在他逝世前，我們最後的對話之一，就是關於他支持這個紀念碑，我知道他心裡面很重視。”

雖然大阪市府多番施加壓力，還警告如果舊金山不移除個慰安婦紀念碑，將會這月底前終止與舊金山60年來的姊妹城市關係。

不過這個舉動，但無阻一班支持慰安婦的民間團體，由大阪來到這裡參加紀念活動，他們週日還去到市府，與市參事見面。

這個大阪民間團體上星期五更到訪市府，與市參事見面。

有報導指，日本領事館事前向市參事施壓，希望市參事不要接見民間團體，不過民間團體最終成行，與市參事金貞研等人見面。

金貞研說：”我會繼續大力支持這個銅像，作為韓裔美國人，媽媽及外婆從小就告訴我慰安婦的故事，我感到幸運能夠以市參事身分支持我的祖先。”

舊金山退休法官鄧孟詩（Julie Tang）說：”如果他更加來毀壞我們，更多來向政府抵賴，我們就每個抵賴逐一抵抗，還有我們每次抵抗，媒體又來訪問我們，讓我們又有機會講給更多人聽，日本這樣時常抵賴，都是打自己的嘴巴。”

大約300名參加者最終一邊叫口號，一邊遊行去到市立大學華埠分校，觀賞一部以慰安婦為主題的中國電影”大寒”。

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