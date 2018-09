舊金山慰安婦紀念碑豎立一週年 市府備受日本壓力（視頻）

By

舊金山的慰安婦紀念碑豎立一週年,過去的星期六舉行盛大的紀念活動,不過慶祝背後,舊金山市府及社區組織為了保留慰安婦紀念碑,亦備受來自日本的壓力。

來自中國、韓國及菲律賓的樂手合奏,共同為這場紀念活動揭開序幕,這三個亦是聯手建立這個慰安婦紀念碑的國家。

多名民選官員手持著剛於今年逝世的慰安婦照片,為他們默哀。

舊金山退休法官郭麗蓮(Lillian Sing)說:”我們很多慰安婦都走了,我們很多人都可能不在,20年、30年後,但我們不怕,我們有下一代,繼續我們的工作。”

郭麗蓮法官表示,在舊金山一直保存這個銅像並不容易,過去幾個月,銅像曾兩度被人惡意破壞,包括是刮花,向銅像的眼睛塗上白油,及向裙子潑油,亦已經報警求助。

此外,大阪政府曾5度去信已故市長李孟賢,表達對設立銅像的不滿,不過李孟賢始終堅持支持慰安婦 ,他的遺孀及兩名女兒亦有出席活動,代替他接受大會的加許。

李孟賢長女李應鈺(Tania Lee)說:”我跟爸爸討論慰安婦問題,有一段長時間,在他逝世前,我們最後的對話之一,就是關於他支持這個紀念碑,我知道他心裡面很重視。”

雖然大阪市府多番施加壓力,還警告如果舊金山不移除個慰安婦紀念碑,將會這月底前終止與舊金山60年來的姊妹城市關係。

不過這個舉動,但無阻一班支持慰安婦的民間團體,由大阪來到這裡參加紀念活動,他們週日還去到市府,與市參事見面。

有報導指,日本領事館事前向市參事施壓,希望市參事不要接見民間團體,不過民間團體最終成行,與市參事金貞研等人見面。

金貞研說:”我會繼續大力支持這個銅像,作為韓裔美國人,媽媽及外婆從小就告訴我慰安婦的故事,我感到幸運能夠以市參事身分支持我的祖先。”

舊金山退休法官鄧孟詩(Julie Tang)說:”如果他更加來毀壞我們,更多來向政府抵賴,我們就每個抵賴逐一抵抗,還有我們每次抵抗,媒體又來訪問我們,讓我們又有機會講給更多人聽,日本這樣時常抵賴,都是打自己的嘴巴。”

大約300名參加者最終一邊叫口號,一邊遊行去到市立大學華埠分校,觀賞一部以慰安婦為主題的中國電影”大寒”。

