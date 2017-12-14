南加山火繼續燃燒 有消防員不幸殉職

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【KTSF 馮政浩報導】

持續一個多星期的南加州山火，死亡人數增多一人，他是殉職的消防員。

南加州多個火場大多受到控制或者已經熄滅，但在洛杉磯北部，燃燒超過10日的Thomas山火，火焰仍然非常猛烈，是加州歷史上第4大的火災。

週四早上，這場山火更奪去一名消防員性命，他屬於加州消防局聖地牙哥工程組，早上9時到10時在東面救火時殉職，成為南加Santa Barbara和Ventura縣大火中，第二名的死者。

上週一名居住在Santa Paula的70歲老婦，在撤離之後被發現死在車內。

Thomas山火已經將約380平方英里地方變為焦土，而火場橫掃範圍日漸擴大，到週四早上為止，只有三成受到控制。

火災摧毀近千幢建築物，並對另外18,000間房屋構成威脅。

消防人員表示，強勁的陣風令火警地帶的紅旗警告繼續生效，直至週五早上。

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