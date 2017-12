南加山火繼續燃燒 有消防員不幸殉職

By

【KTSF 馮政浩報導】

持續一個多星期的南加州山火,死亡人數增多一人,他是殉職的消防員。

南加州多個火場大多受到控制或者已經熄滅,但在洛杉磯北部,燃燒超過10日的Thomas山火,火焰仍然非常猛烈,是加州歷史上第4大的火災。

週四早上,這場山火更奪去一名消防員性命,他屬於加州消防局聖地牙哥工程組,早上9時到10時在東面救火時殉職,成為南加Santa Barbara和Ventura縣大火中,第二名的死者。

上週一名居住在Santa Paula的70歲老婦,在撤離之後被發現死在車內。

Thomas山火已經將約380平方英里地方變為焦土,而火場橫掃範圍日漸擴大,到週四早上為止,只有三成受到控制。

火災摧毀近千幢建築物,並對另外18,000間房屋構成威脅。

消防人員表示,強勁的陣風令火警地帶的紅旗警告繼續生效,直至週五早上。

