香港消防總隊目搜救行山男女時墮坡殉職（視頻）

一名香港消防總隊目在馬鞍山吊手岩,搜救一對被困的行山男女時,不幸殉職。他當時懷疑失足跌下6至8米深山坡昏迷,經過約10小時救援,由直升機送下山,送院後證實不治。被困的男女則獲救送院,他們分別是休班機場特警,及其在機場保安公司工作的女友。

花了超過10小時救援,墮山的50歲消防總隊目邱少明,香港下午近4時,由政府飛行服務隊直升機送到沙田消防局,再由救護車送往威爾斯醫院。

香港保安局局長黎棟國、消防處處長李建日等高層趕到醫院,邱少明送院後證實死亡,遺下太太及6歲兒子,邱少明隸屬田心消防局,1987年加入消防,2010年升為消防總隊目。

香港午夜12時許,邱少明奉召到吊手岩增援,協助拯救兩名迷路的行山人士,約清晨5時20分尋找救人路徑期間,懷疑失足跌下六至八米深山坡,頭部受傷昏迷。

消防稱出事現場很大霧,雲層低至300米,直升機不能靠近山邊,消防要徒步登山拯救,把邱少明送至200多米高的山腰,才能上直升機離開。救援期間,警方封閉通往吊手岩方向的行車路,只准附近村民和救援車輛進入。

至於迷路的行山男女分別32及30歲,星期二傍晚,在吊手岩走進陡峭的叢林後迷路被困,由消防救出送院。

