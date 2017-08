By

Google一名工程師日前發表一篇文章,看法被指帶有性別歧視,該工程師已被Google解僱。

在Google擔任高級軟件工程師的James Damore,上週五在公司內部討論版撰文,稱科技界男多女少,是因為男女先天生理有別,與性別歧視無關.

文章經傳媒轉載後,引起廣泛爭議,被指性別歧視.

Google週一已解僱Damore,行政總裁Sundar Pichai在內部電郵中指,文章部分內容將性別定型的主張造成了傷害,違反公司行為守則。

被解雇的Damore稱,會循不同法律途徑向公司追討賠償。

