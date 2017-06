By

前聯邦調查局(FBI)局長James Comey週四現身國會情報委員會召開的聽證會,就Comey與特朗普的接觸作證,Comey在聽證會陳詞時,直言特朗普發布”謊言”,用於”誣蔑”他與聯邦調查局。

Comey亦指出,在他被突然辭退後,特朗普政府之後向媒體發布的解釋令他感到困惑,也令他憂慮。

Comey在陳詞時稱,特朗普多次讚揚他工作做得好,他也曾向特朗普說,有意完成10年任期,但在5月9日卻突然被辭退,而當時正值聯調局調查特朗普競選陣營與俄羅斯的關係。

Comey亦稱,他不知道特朗普辭退他的確實原因,但相信與涉俄調查有關。

