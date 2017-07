By

【KTSF 崔凱橋報導】

英國倫敦旅遊景點卡姆登市場(Camden Market)發生大火,當局出動約70名消防員撲救,無人受傷。

消防當地星期日近午夜接報,派出十輛消防車,約70名消防員到場撲救,暫時未知起火原因。

有屋頂火勢猛烈,濃煙升上半空。

卡姆登市場是倫敦著名跳蚤市場,有不少酒吧和食肆,是旅客熱點,巿場2008年亦曾經發生大火,多間建築物結構受損,要關閉數月維修。

