【KTSF】

南灣Santa Clara市一間工廠週二凌晨發生大火。

事發於Matthew街500號路段的一間生產紙板的工廠,外面一堆紙板起火,消防局指現場,有紙板堆達到15呎高。

目前火勢已經得到控制,消防局指,火場附近的高壓電纜以及工廠內儲存的燃料可能產生危險,消防局目前仍在調查起火原因。

