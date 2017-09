吉隆坡伊斯蘭教學校大火逾廿死 窗裝鐵枝無法逃生

By

【i-CABLE】

馬來西亞吉隆坡一所男子寄宿學校清晨起火,至少23死,多人傷。死者大部分是學生,由於窗戶加裝了鐵枝,沒法逃生。當局指校方無牌辦學,亦未取得消防部門許可,初步調查是電線短路引起火警。

3層高的校舍,頂層陷入火海。該伊斯蘭教男子寄宿學校,位於吉隆坡市郊,清晨5時許起火時,校內有逾四十名師生。

起火位置靠近3樓學生寢室,宿舍的出入口被大火封鎖,窗戶加裝了鐵枝,較低樓層的宿生強行扯開鐵枝,沿水管爬到地面,不過更多師生無路可逃。

警方初步調查推斷,火警是電線短路或燃點蚊香所致。

消防到場後一小時內撲滅火警,死者大部分是13至17歲學生,大多是吸入濃煙致死,當局在火場其中一處角落發現多具遺體,不排除他們逃生時人踩人。

起火的伊斯蘭學校由私人營運,不受教育部門規管,入讀的學生主要來自區內馬來中產家庭,學習背誦及研讀可蘭經。

校方聲稱學校營辦15年、已註冊,由於主大樓正在翻新,安排師生遷往臨時校舍。

不過,大馬當局表示,學校的辦學牌照及消防許可申請,還未完成審批。局方又透露,起火的3樓原先有兩個出入口,不過校方擅自修改建築圖則,加建牆壁作分隔,導致宿舍僅餘一個逃生口。

馬來西亞目前有500多間已註冊的同類型學校,監管制度欠嚴謹,校園安全設施一直為人詬病,2015年以來發生過200多宗火警,單是今年已有30宗。

