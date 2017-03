危地馬拉兒童收容所大火 至少33人喪命

By

【KTSF】

危地馬拉一間兒童收容所週三發生大火,造成至少33人死亡,數十人傷,死傷者多數是女童,初步調查相信是一些不滿被隔離的少年縱火造成。

事件中有19名女童被活活燒死,或吸入濃煙死亡,其他人是送院搶救後不治。

目前仍有27人留醫,當中10人性命危殆。

起火原因與收容所中有人企圖逃走有關,有人在女生宿舍燃點床褥,導致火勢快速蔓延到兩間宿舍,不少人被困火場無法逃生。

事發的收容所主要入住曾被虐待或無家可歸的兒童,一些剛從少年監獄服刑完畢的少年犯也會被遷調到該收容所。

慘劇發生前,該收容所因為過度擠迫,早已接獲不少投訴,危地馬拉總統稱,其政府早已要求法院頒令將收容所內的少年犯遷到其他地方,但法院卻沒有理會。

有家長表示,收容所內有人因為不滿有女生被強姦或遭到不當對待,而透過燃燒床褥來抗議。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。