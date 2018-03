委內瑞拉警局騷亂起火 68人死亡

【i-CABLE】

委內瑞拉有警署騷亂起火,造成68人死亡,囚犯家屬不滿當局遲遲未有公布死傷者名單,與警方爆發衝突,當局一度使用催淚氣驅趕。

警方向聚集在警署外的民眾施放催淚氣,民眾爭相走避。他們又與警方對峙,不滿當局遲遲未公布警署拘留室火警的死傷者名單。

他們在接到警署發生火警的消息後趕到現場,擔心被拘留的家人已遇難,部分人相擁痛哭,亦有家屬情緒激動,需由朋友攙扶。

事發在當地週三早上,中北部城市巴倫西亞一間警署的拘留室,據報有人打算趁混亂逃走。有持械囚犯向獄警開槍,射傷他的腿部,然後有人焚燒拘留室內的床褥,引發火警,多人吸入濃煙窒息,消防員要鑿牆入內救人。

當局在事發後數小時才在網上公布死者人數,並指大部分都是囚犯,亦有前來探家人的婦女,已經委任4名檢察官調查事件。

委內瑞拉的監獄經常被批評過度擠逼、設施及管理人員不足,囚犯透過賄賂獄警取得藥物和武器,不時與獄警發生衝突。

1999年至2015年間,便有逾6,600名囚犯在獄中死亡。

