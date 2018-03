中國財政部長指政府負債率低於國際社會警戒線

【i-CABLE】

中共兩會期間,各個部委都會陸續開記者會,今次就輪到財政部,對於外界關心的中國債務問題,中國財政部部長肖捷指,目前政府負債率只是三成多,低於國際社會的警戒線,所以不用擔心。不過這個數字只是冰山一角,更多的債務隱藏在手握公共資產的大型國企手上,而且國企由 2013 年起,總負債就急升,但為何負債率仍然可以維持在65%左右呢?其實是一種數字遊戲。

中國政府究竟欠債多少呢?財政部最新公佈,直接發債近 30 萬億元人民幣,以財政部部長肖捷的角度來看,以82萬億元人民幣 GDP 作為基數,負債率只有36.2%,處於安全水平。

政府的直接債務其實只是冰山一角,國際評級機構重視的是掌握大部份公共資產的國有企業。

由 2013 年起計,國企的總負債由接近60萬億元人民幣,急升至去年的接近100萬億元人民幣,但是負債率仍然可以維持在65%左右,為甚麼呢?完全是因為基數效應由國企自己評估的資產總值,由2013年的91萬億元人民幣,急升到 151萬億元人民幣,澎脹了66%,自我評估的資產值上升,融資額亦可以跟隨上升。

有內地經濟學者提出質疑,同期內地的商品房只是升值26%,為何國企資產升幅可以大幅拋離那麼遠呢?

還有一個更值得注意的數據,財政部公佈的國企總資產回報率,2013年以來持續下跌,由2.64%穩定下跌至1.91%、即是每100元資產,每年只提供到不足2元的收益。

由於回報是減債的主要來源,這個數字顯示,國企減債的能力也是逐年下降,這個數據評估仍未計算利息支出。

