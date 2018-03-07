中國財政部長指政府負債率低於國際社會警戒線

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中共兩會期間，各個部委都會陸續開記者會，今次就輪到財政部，對於外界關心的中國債務問題，中國財政部部長肖捷指，目前政府負債率只是三成多，低於國際社會的警戒線，所以不用擔心。不過這個數字只是冰山一角，更多的債務隱藏在手握公共資產的大型國企手上，而且國企由 2013 年起，總負債就急升，但為何負債率仍然可以維持在65%左右呢？其實是一種數字遊戲。

中國政府究竟欠債多少呢？財政部最新公佈，直接發債近 30 萬億元人民幣，以財政部部長肖捷的角度來看，以82萬億元人民幣 GDP 作為基數，負債率只有36.2%，處於安全水平。

政府的直接債務其實只是冰山一角，國際評級機構重視的是掌握大部份公共資產的國有企業。

由 2013 年起計，國企的總負債由接近60萬億元人民幣，急升至去年的接近100萬億元人民幣，但是負債率仍然可以維持在65%左右，為甚麼呢？完全是因為基數效應由國企自己評估的資產總值，由2013年的91萬億元人民幣，急升到 151萬億元人民幣，澎脹了66%，自我評估的資產值上升，融資額亦可以跟隨上升。

有內地經濟學者提出質疑，同期內地的商品房只是升值26%，為何國企資產升幅可以大幅拋離那麼遠呢？

還有一個更值得注意的數據，財政部公佈的國企總資產回報率，2013年以來持續下跌，由2.64%穩定下跌至1.91%、即是每100元資產，每年只提供到不足2元的收益。

由於回報是減債的主要來源，這個數字顯示，國企減債的能力也是逐年下降，這個數據評估仍未計算利息支出。

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