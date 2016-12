By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山警方將實施新的使用武力政策,包括禁止使用鎖喉,及不可以向行駛中的汽車開槍。

舊金山警察委員會週三晚經過討論,通過新的使用武力政策,有批評者表示,如果不適當使用鎖喉,有可能導致受傷或死亡,不過有警察高層則認為,鎖喉對拘捕行動有一定的重要性,特別是對於身形較小的警員。

新政策討論還包括,除非警員立即受到威脅,否則禁止向行駛中的車輛進行射擊。

不過,舊金山警察委員會反對限制警員向車輛開槍,認為會阻礙警員執行職務的靈活性,由其是面對當恐怖份子使用車輛作為武器衝入人群。

最終,委員會都決定禁止警員使用鎖喉,及不可以向行駛中的汽車開槍,這是舊金山警察委員會自1995年來首次更新使用武力政策。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。