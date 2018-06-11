美朝峰會舉行在即 特朗普望說服北韓棄核

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【KTSF 崔凱僑報導】

美朝峰會在即，特朗普總統與北韓領袖金正恩已經相繼抵達新加坡，為峰會前做準備。

美朝峰會在新加坡當地時間週二早上舉行，亦即本地時間週一晚6點，特朗普表示樂觀，認為會面將會很有意思，朝中社報道，峰會將商討朝鮮半島無核化，及為朝鮮半島確立永久和平機制。

美朝峰會前夕，特朗普與東道主新加坡總理李顯龍會面，雙方舉行工作午宴，感謝新加坡的款待。

這次會是北韓建國近70年來，首次有在任美國總統與北韓領袖見面。

白宮確認，美朝峰會由早上9時開始，特朗普與金正恩會先單對單會談，期間有翻譯員在場，歷時大約兩小時，之後雙方顧問將會加入，再進行擴大雙邊會議。

特朗普早前已表示，期望會談與北韓達成共識，令對方放棄核武。

國務卿Mike Pompeo剛剛在新加坡召開記者會，表示特朗普為美朝會晤做好了充分準備，至於美朝峰會籌備工作，進展比預期中快，強調美方無核化的立場沒有改變。

Pompeo說：”美國尋求與北韓的終極目標沒有改變，’完全、可驗證、不可逆’的無核化是美國唯一接受的結果。”

Pompeo亦補充，美國願意給予北韓”獨一無二”安全保證，以達致無核化。

兩國代表為峰會作最後準備的工作會議，歷時大約3個小時後結束，韓聯社報道，工作會議內容主要是訂出峰會的協議草擬文本，提交特朗普和金正恩在峰會上作決定。

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