美朝峰會舉行在即 特朗普望說服北韓棄核

By

【KTSF 崔凱僑報導】

美朝峰會在即,特朗普總統與北韓領袖金正恩已經相繼抵達新加坡,為峰會前做準備。

美朝峰會在新加坡當地時間週二早上舉行,亦即本地時間週一晚6點,特朗普表示樂觀,認為會面將會很有意思,朝中社報道,峰會將商討朝鮮半島無核化,及為朝鮮半島確立永久和平機制。

美朝峰會前夕,特朗普與東道主新加坡總理李顯龍會面,雙方舉行工作午宴,感謝新加坡的款待。

這次會是北韓建國近70年來,首次有在任美國總統與北韓領袖見面。

白宮確認,美朝峰會由早上9時開始,特朗普與金正恩會先單對單會談,期間有翻譯員在場,歷時大約兩小時,之後雙方顧問將會加入,再進行擴大雙邊會議。

特朗普早前已表示,期望會談與北韓達成共識,令對方放棄核武。

國務卿Mike Pompeo剛剛在新加坡召開記者會,表示特朗普為美朝會晤做好了充分準備,至於美朝峰會籌備工作,進展比預期中快,強調美方無核化的立場沒有改變。

Pompeo說:”美國尋求與北韓的終極目標沒有改變,’完全、可驗證、不可逆’的無核化是美國唯一接受的結果。”

Pompeo亦補充,美國願意給予北韓”獨一無二”安全保證,以達致無核化。

兩國代表為峰會作最後準備的工作會議,歷時大約3個小時後結束,韓聯社報道,工作會議內容主要是訂出峰會的協議草擬文本,提交特朗普和金正恩在峰會上作決定。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。