荷李活電影大亨Harvey Weinstein被揭發涉及發多宗性醜聞後,遭他有份創立的電影公司解僱。

65歲的Weinstein被指近30年來性騷擾過多名女演員和女員工,最少8次私下和解,賠錢了事。

上週,《紐約時報》報道事件後,他有份創立的Weinstein影業董事局日前已勒令他在獨立律師調查事件期間休假,到週日董事局再發聲明指,近日出現Weinstein行為不當的新資料,宣布即時解僱他。

