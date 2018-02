華裔花式滑冰選手陳巍談冬奧備戰情況（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

代表美國花式滑冰隊參加南韓平昌冬奧會的男隊員中,一名華裔隊員陳巍(Nathan Chen),本台記者帶大家了解他的背景,以及備戰冬奧會的情況。

今年18歲,來自猶他州鹽湖城的陳巍,上個月剛剛獲得2018美國花式滑冰錦標賽冠軍,也因此成為平昌冬奧會美國參賽隊員之一,這也是他的首次奧運之旅。

而與他一起出征冬奧的還有另一名華裔隊友周知方,問他是否打算在平昌冬奧爭取奪冠,也以此慶祝中國農曆新年,他的回答是:”我還沒有想過,這確實很酷,但坦白講,我非常自豪能代表美國隊參加奧運,作為一名亞裔美國人,周知方也是華裔美國人,有華裔美國人參加奧運很棒,我覺得此前沒有試過這樣,所以我覺得自己很榮幸。”

陳巍連續兩年摘得美國花滑錦標賽冠軍,也是2017年四大洲錦標賽冠軍,突出的表現,也讓他成為平昌冬奧預測奪冠的選手之一,另外,他還入選參與拍攝超級杯廣告

陳巍說:”儘管你知道故事情節,以及商業廣告的拍法,但你並不知道出來會怎樣,難以置信當看到出來的片段,故事情節是怎樣,把它變成一個廣告,非常榮幸我能成為NBC運動員中的一位。”

陳巍說,小時候學過芭蕾舞,所以對他的冰上舞蹈動作也有幫助,他目前訓練情況良好,雖然奧運比賽強手如林,他說會將注意力放在自己的表演上,努力做到最好。

除了父母,他還有四個哥哥姐姐,他是家中最小的一個,全家人將一起前往平昌冬奧會為他加油打氣。

陳巍說:”我媽媽從第一天就跟著我,直到現在,我的家人一直支持我的夢想,他們為我付出很多幫助我,做他們所能做的事。”

2018南韓平昌冬奧會開幕式將於當地時間2月9日下週五舉行。

