華裔花式滑冰選手陳巍談冬奧備戰情況（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

代表美國花式滑冰隊參加南韓平昌冬奧會的男隊員中，一名華裔隊員陳巍（Nathan Chen），本台記者帶大家了解他的背景，以及備戰冬奧會的情況。

今年18歲，來自猶他州鹽湖城的陳巍，上個月剛剛獲得2018美國花式滑冰錦標賽冠軍，也因此成為平昌冬奧會美國參賽隊員之一，這也是他的首次奧運之旅。

而與他一起出征冬奧的還有另一名華裔隊友周知方，問他是否打算在平昌冬奧爭取奪冠，也以此慶祝中國農曆新年，他的回答是：”我還沒有想過，這確實很酷，但坦白講，我非常自豪能代表美國隊參加奧運，作為一名亞裔美國人，周知方也是華裔美國人，有華裔美國人參加奧運很棒，我覺得此前沒有試過這樣，所以我覺得自己很榮幸。”

陳巍連續兩年摘得美國花滑錦標賽冠軍，也是2017年四大洲錦標賽冠軍，突出的表現，也讓他成為平昌冬奧預測奪冠的選手之一，另外，他還入選參與拍攝超級杯廣告

陳巍說：”儘管你知道故事情節，以及商業廣告的拍法，但你並不知道出來會怎樣，難以置信當看到出來的片段，故事情節是怎樣，把它變成一個廣告，非常榮幸我能成為NBC運動員中的一位。”

陳巍說，小時候學過芭蕾舞，所以對他的冰上舞蹈動作也有幫助，他目前訓練情況良好，雖然奧運比賽強手如林，他說會將注意力放在自己的表演上，努力做到最好。

除了父母，他還有四個哥哥姐姐，他是家中最小的一個，全家人將一起前往平昌冬奧會為他加油打氣。

陳巍說：”我媽媽從第一天就跟著我，直到現在，我的家人一直支持我的夢想，他們為我付出很多幫助我，做他們所能做的事。”

2018南韓平昌冬奧會開幕式將於當地時間2月9日下週五舉行。

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