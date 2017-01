花式溜冰美小女陳楷雯專訪

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Fremont17歲少女陳楷雯Karen Chen,上週末在堪薩斯城舉行的全國花式溜冰錦標賽,勇奪女子個人冠軍,她接受本台專訪。

陳楷雯和弟弟陳楷捷,一早去到Fremont Sharks Ice溜冰場練習,上星期六是陳楷雯難忘的一天,她在全國花式溜冰錦標賽出色和充滿自信的表現,令她贏得冠軍寶座,她表示其實她感到震驚,她很高興可以做出好能力所及的表現。陳楷雯在短項目的得分打破了美國紀錄,也為她在自由項目打了強心針,結果年僅17歲的她總成績超越了老將Ashley Wagner,成為全國第一,陳楷雯將會連同Wagner以及銅牌得主Mariah Bell,今年三月參加在芬蘭舉行的世界花式溜冰錦標賽,為美國爭取明年在南韓舉行的,平昌冬季奧運出線席位。在Fremont這個溜冰場,許多看著陳楷雯成長的朋友

為她舉行慶祝會,前奧運冠軍Kristi Yamaguchi,也來恭賀這位後輩,Kristi Yamaguchi表示很興奮看到她的表現。陳楷雯的弟弟陳楷捷Jeffrey也是花式溜冰好手,14歲的他專攻冰上舞蹈項目。在今次全國錦標賽,陳楷捷和拍檔Layla Karnes贏得中級組別的亞軍。

