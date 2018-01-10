華裔花式溜冰選手陳楷雯出征冬奧前接受本台專訪（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

華裔女子花式溜冰選手陳楷雯（Karen Chen）上週五在美國花式溜冰錦標賽獲得銅牌，將代表美國出征平昌冬季奧會，陳楷雯比賽前一天生病，無法練習，這次能夠奪牌參加奧運，陳楷雯自己認為戰勝心理障礙，相信在奧運也能克服極大的壓力。

陳楷雯在這一季經歷了很多病痛、受傷，完成長曲的那一剎那，心情十分激動。

陳楷雯說：”我完全非常非常激動，我覺得我做到了，完全沒有遺憾，我已經盡我一切能力，不管結果如何，如果沒進奧運或是無法站上領獎台都沒關係，因為我已經盡力了。”

陳楷雯在短曲得第3名，長曲必須表現好才有機會進入奧運，但她在長曲比賽前一天生病，完全無法練習，能夠最後拿到第3名，完全是克服了心裡的那一關，同時她不服輸完美的個性，也是造就她成功的原因。

陳楷雯說：”當情況更艱難，我會更堅強，不讓眼前的阻礙擊敗我，我必須承認這是很難的，有些時候我感到痛苦，有時候我會問自己，為什麼滑冰，為什麼要這樣對自己，我每天早起去冷冰冰的冰宮受嚴格的訓練，摔得很重很痛，我了解這是我的選擇，這是我這一生要奉獻的，我就是想進奧運，這是我的目標，我會盡一切做到，是很困難，因為我也有想放棄的念頭，但我沒有，我很驕傲的說我拿到奧運入門券。”

陳楷雯是這次美國代表隊最年輕的選手，能夠首次參加奧運，她有奪獎的希望嗎？

陳楷雯說：”我就是要去享受這個經驗，我必須要放輕鬆，好好享受奧運比賽的當下，我為了奧運非常努力，當然我也想拿獎牌，我覺得我做得到的，我只要能夠做得乾淨，沒有任何失誤，我覺得我真的有辦法。”

陳楷雯最近出了一本新書，關於在冰上成長的自傳，她希望這本書能夠激勵更多年輕人。

陳楷雯說：”這本書提到我所有的傷，我不太提到摔斷背，真的很難克服傷痛，但我有能力熬過，希望能夠對其她的人有所啟發。”

這一兩個星期，遠在東部練習的弟弟也回來灣區，全家人難得機會好好團聚，​陳楷雯將在2月5日前往南韓平昌參加冬奧。

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