華裔花式溜冰選手陳楷雯出征冬奧前接受本台專訪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔女子花式溜冰選手陳楷雯(Karen Chen)上週五在美國花式溜冰錦標賽獲得銅牌,將代表美國出征平昌冬季奧會,陳楷雯比賽前一天生病,無法練習,這次能夠奪牌參加奧運,陳楷雯自己認為戰勝心理障礙,相信在奧運也能克服極大的壓力。

陳楷雯在這一季經歷了很多病痛、受傷,完成長曲的那一剎那,心情十分激動。

陳楷雯說:”我完全非常非常激動,我覺得我做到了,完全沒有遺憾,我已經盡我一切能力,不管結果如何,如果沒進奧運或是無法站上領獎台都沒關係,因為我已經盡力了。”

陳楷雯在短曲得第3名,長曲必須表現好才有機會進入奧運,但她在長曲比賽前一天生病,完全無法練習,能夠最後拿到第3名,完全是克服了心裡的那一關,同時她不服輸完美的個性,也是造就她成功的原因。

陳楷雯說:”當情況更艱難,我會更堅強,不讓眼前的阻礙擊敗我,我必須承認這是很難的,有些時候我感到痛苦,有時候我會問自己,為什麼滑冰,為什麼要這樣對自己,我每天早起去冷冰冰的冰宮受嚴格的訓練,摔得很重很痛,我了解這是我的選擇,這是我這一生要奉獻的,我就是想進奧運,這是我的目標,我會盡一切做到,是很困難,因為我也有想放棄的念頭,但我沒有,我很驕傲的說我拿到奧運入門券。”

陳楷雯是這次美國代表隊最年輕的選手,能夠首次參加奧運,她有奪獎的希望嗎?

陳楷雯說:”我就是要去享受這個經驗,我必須要放輕鬆,好好享受奧運比賽的當下,我為了奧運非常努力,當然我也想拿獎牌,我覺得我做得到的,我只要能夠做得乾淨,沒有任何失誤,我覺得我真的有辦法。”

陳楷雯最近出了一本新書,關於在冰上成長的自傳,她希望這本書能夠激勵更多年輕人。

陳楷雯說:”這本書提到我所有的傷,我不太提到摔斷背,真的很難克服傷痛,但我有能力熬過,希望能夠對其她的人有所啟發。”

這一兩個星期,遠在東部練習的弟弟也回來灣區,全家人難得機會好好團聚,​陳楷雯將在2月5日前往南韓平昌參加冬奧。

