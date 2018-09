By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山警方表示,一名65歲的男人被一名女子用金屬棍打死,而起因是一塊披薩。

事發於上週四凌晨1點左右,在SOMA區六街,一名女子因一塊披薩與一名男子發生爭執,隨後用金屬棍擊打對方,男子傷重死亡。

舊金山警方已把案件列為兇殺案處理,疑犯仍然在逃。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。