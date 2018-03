By

【KTSF】

從拉斯維加斯出發往東灣奧克蘭市(屋崙)的一輛灰狗巴士,週一下午在駛至Tulare縣的99號公路上,一名婦人突然拿出利刀,刺傷5名乘客,涉案婦人也受傷。

事發於下午2時左右,地點在Tulare縣以北的99號公路36000號路段,警員到場後,將Teresa Ann Andrade Madrigal拘捕,她涉嫌觸犯用致命武器襲擊他人、非法禁錮和危害兒童等罪行。

案件中有兩名成年人要送院治療,沒有生命危險,另外還有兩人受輕傷,即場敷藥後已無礙,案中還有一名3歲女童受輕傷。

涉案婦人的傷勢是自己造成,她已送院治療,稍後會被正式起訴。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。