特朗普廢除DACA掀反對聲浪 多州聯合興訟

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二決定廢除DACA計劃,除了引來全國各地的示威之外,還有一些州份聯合提出訴訟,指特朗普政府此舉是違反憲法,加州也將會另行打官司。

至今有15個州和首都華盛頓,針對特朗普政府決定廢除DACA計劃,在紐約聯邦法庭提出法律訴訟 ,要求法庭推翻特朗普政府這項決定,訴訟指特朗普的決定違反應有的程序,並懲罰墨西哥裔。

原訴一方也認為,廢除DACA計劃損害各州的經濟、教育、市民與業務,此外原訴一方又要求法庭禁止聯邦政府將DACA受惠人的身份資料,通報ICE移民與海關執法局,以免受DACA保護的無證年輕人被ICE遣返。

紐約司法部長Eric Schneiderman說:”他這樣做既非為了更安全,也不合憲法,這樣做是意圖歧視,要趕走無數令美國偉大的移民。”

紐約司法部長表示,特朗普的舉動殘忍、短視和不人道,對墨西哥裔和拉美裔存在個人偏見,而大部份的夢想生都以美國為家,單在紐約州,就有4.2萬名夢想生。

提出訴訟的15州司法部長全部都是民主黨人,他們所代表的州份都有成千上萬DACA計劃的受益人,他們大部份人都是自幼跟隨父母在美國非法居留。

這宗集體訴訟當中沒有加州,因為加州將另行提出訴訟,理由是在全美80萬名夢想生中,佔了超過4分之1人是在加州。

特朗普廢除DACA,限期國會在6個月內找出替代方案,他週三重申,相信國會到時會有辦法搞定。

他週三都有接見國會領袖,參議院民主黨領袖舒默呼籲國會兩院共和黨領袖即時將夢想法案提交國會表決,國會共和黨領袖對於如何處置DACA,雖然尚未有明確的表態,但立場似是傾向特朗普。

比如眾議長賴恩就認同特朗普的決定,認為當初是奧巴馬越權,現在共和黨人聯同特朗普及國會維護憲法。

