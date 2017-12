印度孟買商業大廈起火 至少15人喪命

By

【i-CABLE】

印度孟買一幢商業大廈起火,最少15人死亡,逾50人受傷,初步懷疑是電線短路導致火警。

率先起火的餐廳,經理和東主涉嫌違反消防安全條例,可能會被控刑事殺人。

室內隨處都是火焰,大批支架倒塌,混雜火屑跌下,相信是電箱的物件搖搖欲墜。大廈頂層的火勢猛烈,濃煙不斷沖上半空,部分外牆結構更從高處墮下。

凌晨1時左右,孟買中部這幢四層高的大廈,頂層一間餐廳首先起火,半小時內蔓延至整幢大廈。

據報起火餐廳的天花板由易燃物料建成,加劇火勢,餐廳亦沒有滅火筒和緊急逃生出口,涉嫌違反當地消防規例。

當時餐廳內有約100人,爭相經出口離開,期間發生人踩人。另外有部分人被困在洗手間內,當局出動多輛消防車到場救援。

大火過後,當局進入大廈搜證,到處都有燒過的痕跡,部分設施只剩餘支架。

警方指死者多數是到頂層餐廳出席生日派對的女性,包括一名當天28歲生日的女子。

大廈所在的位置原本是工業區,近年才完成翻新,多間高檔餐廳及酒吧進駐,成為夜生活的集中地。

當中亦有數間傳媒機構的辦公室,它們的設備受大火波及受損,至少三條國家新聞頻道的廣播服務受影響。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。