特朗普上台後 無證移民求助報稅大減（視頻）

新僑服務中心透露,自從特朗普總統上任之後,幾乎已沒有無證移民要求協助報稅,但無證移民其實也有交稅的義務。

新僑服務中心透露,從2014年開始為無證移民申請稱為ITIN的個人報稅號碼(Individual Taxpayer Identification Number),2014稅務年有20名無證移民要求協助報稅,2015年有30人,今年報稅就只有一人詢問,最後也決定不報。

新橋服務中心執行主任陳浩源說:”關於最近移民改革和移民方面的修例,他們擔心暴露了自己的地址或是聯絡方式,可能容易被趕走,或是取消他們的福利。”

陳浩源解釋,要是在賭場贏錢,賭場會把部分贏利交給稅務局,納稅人必須報稅,才能取得交稅後的退稅款額。

除此之外,在申請福利或是往後在轉換身份時,必須證明在美國生活的時間時,都必須出示相關的證據,而做生意或是往後購買物業的話,也需要有個人報稅號碼。

要是一路來沒有交稅,稅務局可以追討這些欠稅,並計算利息。

陳浩源補充,無證移民不應該因為害怕移民局的執法行動而不交稅。

陳浩源說:”稅務局和移民局是兩個獨立的部門,他們是不會交換納稅人的消息。”

新僑服務中心每年為約1,200人免費報稅。

