特朗普上台後 無證移民求助報稅大減（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

新僑服務中心透露，自從特朗普總統上任之後，幾乎已沒有無證移民要求協助報稅，但無證移民其實也有交稅的義務。

新僑服務中心透露，從2014年開始為無證移民申請稱為ITIN的個人報稅號碼（Individual Taxpayer Identification Number），2014稅務年有20名無證移民要求協助報稅，2015年有30人，今年報稅就只有一人詢問，最後也決定不報。

新橋服務中心執行主任陳浩源說：”關於最近移民改革和移民方面的修例，他們擔心暴露了自己的地址或是聯絡方式，可能容易被趕走，或是取消他們的福利。”

陳浩源解釋，要是在賭場贏錢，賭場會把部分贏利交給稅務局，納稅人必須報稅，才能取得交稅後的退稅款額。

除此之外，在申請福利或是往後在轉換身份時，必須證明在美國生活的時間時，都必須出示相關的證據，而做生意或是往後購買物業的話，也需要有個人報稅號碼。

要是一路來沒有交稅，稅務局可以追討這些欠稅，並計算利息。

陳浩源補充，無證移民不應該因為害怕移民局的執法行動而不交稅。

陳浩源說：”稅務局和移民局是兩個獨立的部門，他們是不會交換納稅人的消息。”

新僑服務中心每年為約1,200人免費報稅。

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