【KTSF】

最新的統計數字顯示,加州無證移民學生申領助學金的人數出現大幅下跌。

據洛杉磯時報報導,截至週一,共有19,141名學生申請加州夢想法下的助學金,數字只及去年總數的一半,這項助學金的申請截止日期是3月1日。

升學顧問表示,數字反映出移民家庭對政府的不信任度日增,也對DACA不明朗的前景感到憂慮。

