連鎖飲品店爆紅 穗滬市民排隊數小時買奶茶（視頻）

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【i-CABLE】 在廣州和上海一些大城市，竟然為了買一杯飲品排隊排數小時，這種瘋狂排隊引起民眾好奇心的銷售手法，引起各界質疑。

廣州北京路這間店舖，每天都大排長龍，數十人排到出門外，為的只是買一杯奶茶，「希望」就沒那麼快看到，半小時只排了一半，買完還要等叫號，20、30元買一杯茶，平日都要等一個多小時，先生，一個人來排隊，不怕悶嗎？

「跟風」又難怪，這款芝士現泡茶，最近在社交平台周圍都會見到它的蹤影，買到的先嚐一口，等一個小時，值嗎？

最誇張的並非在廣州，而是在上海，剛開業時要排6、7小時，有分店實施限購令，每人限買兩杯，更要實名登記，有人排隊的地方，自然就有「黃牛黨」。

這間連鎖飲品店2012年在江門開首家店時，仍是名不經傳，老闆聶雲宸是一名90後，去年有投資者向他們投資1億元人民幣，之後快速擴張，今年初突然「爆紅」，不過就有人覺得純粹是炒作，說怎都不會排隊。

甚至有中國媒體指，他們是請人排隊裝人多，但沒提供任何實質證據。

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