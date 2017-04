連鎖飲品店爆紅 穗滬市民排隊數小時買奶茶（視頻）

By

【i-CABLE】 在廣州和上海一些大城市,竟然為了買一杯飲品排隊排數小時,這種瘋狂排隊引起民眾好奇心的銷售手法,引起各界質疑。

廣州北京路這間店舖,每天都大排長龍,數十人排到出門外,為的只是買一杯奶茶,「希望」就沒那麼快看到,半小時只排了一半,買完還要等叫號,20、30元買一杯茶,平日都要等一個多小時,先生,一個人來排隊,不怕悶嗎?

「跟風」又難怪,這款芝士現泡茶,最近在社交平台周圍都會見到它的蹤影,買到的先嚐一口,等一個小時,值嗎?

最誇張的並非在廣州,而是在上海,剛開業時要排6、7小時,有分店實施限購令,每人限買兩杯,更要實名登記,有人排隊的地方,自然就有「黃牛黨」。

這間連鎖飲品店2012年在江門開首家店時,仍是名不經傳,老闆聶雲宸是一名90後,去年有投資者向他們投資1億元人民幣,之後快速擴張,今年初突然「爆紅」,不過就有人覺得純粹是炒作,說怎都不會排隊。

甚至有中國媒體指,他們是請人排隊裝人多,但沒提供任何實質證據。

