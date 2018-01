海嘯萬一發生 聯邦緊急事務局教大家應對方法（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦緊急事務管理局(FEMA)表示,週二發出的海嘯警報,提醒民眾要檢視應急計劃,萬一真的發生海嘯,大家應該怎麼辦呢?

舊金山緊急事務管理局指,海嘯警報分三個級別,最低級別是海嘯預警(Tsunami Watch),週二所發出的就是海嘯預警,當局會觀察地震後海面上出現的巨浪及暗湧。

第二級別是海嘯警示(Tsunami Advisory),表示海嘯有機會抵達沿岸地區。

至於最高級別是海嘯警告(Tsunami Warning),這代表當局已經確定沿岸地區將會出現海嘯。

當局在舊金山設有114個擴音器,在海嘯來臨前,市政府會用擴音器廣播,發出海嘯警報,通知市民需要緊急撤離。

舊金山緊急事務管理局發言人Francis Zamora說:”你應該立刻前往沿岸海拔較高的地方,舊金山沿岸有海嘯撤離路線標示,最佳的方法是跟著海嘯撤離路線標示走,移到內陸及地勢高地區是最好的選擇。”

舊金山逢星期二中午12點都會測試全市的戶外擴音警報系統,如果在其他時候聽到警報響起,代表真的發生緊急事故,警報會長響5分鐘,市民應該立刻停止工作,聆聽擴音警報的指示。

中半島聖馬刁縣(San Mateo)沿岸也有海嘯警報系統,居民可以向縣政府的緊急事務管理局登記,用手機和電郵接收最新的緊急事故資訊。

與應付地震一樣,大家現在就可以做應急準備。

Zamora說:”確保你準備好應急包,包括食水、電筒和所需藥物,這些應急物品要足夠3天用的份量,然後要有一個應急的計劃,包括聯絡人的詳細資料,當緊急事故發生時,匯合聯絡人的地點。”

舊金山緊急事務管理局鼓勵民眾用手機發短訊至777-888,內文打入舊金山的郵區號碼,便能以短訊形式收到有關地震、海嘯等的緊急事件消息。

