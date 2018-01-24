海嘯萬一發生 聯邦緊急事務局教大家應對方法（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

聯邦緊急事務管理局（FEMA）表示，週二發出的海嘯警報，提醒民眾要檢視應急計劃，萬一真的發生海嘯，大家應該怎麼辦呢？

舊金山緊急事務管理局指，海嘯警報分三個級別，最低級別是海嘯預警（Tsunami Watch），週二所發出的就是海嘯預警，當局會觀察地震後海面上出現的巨浪及暗湧。

第二級別是海嘯警示（Tsunami Advisory），表示海嘯有機會抵達沿岸地區。

至於最高級別是海嘯警告（Tsunami Warning），這代表當局已經確定沿岸地區將會出現海嘯。

當局在舊金山設有114個擴音器，在海嘯來臨前，市政府會用擴音器廣播，發出海嘯警報，通知市民需要緊急撤離。

舊金山緊急事務管理局發言人Francis Zamora說：”你應該立刻前往沿岸海拔較高的地方，舊金山沿岸有海嘯撤離路線標示，最佳的方法是跟著海嘯撤離路線標示走，移到內陸及地勢高地區是最好的選擇。”

舊金山逢星期二中午12點都會測試全市的戶外擴音警報系統，如果在其他時候聽到警報響起，代表真的發生緊急事故，警報會長響5分鐘，市民應該立刻停止工作，聆聽擴音警報的指示。

中半島聖馬刁縣（San Mateo）沿岸也有海嘯警報系統，居民可以向縣政府的緊急事務管理局登記，用手機和電郵接收最新的緊急事故資訊。

與應付地震一樣，大家現在就可以做應急準備。

Zamora說：”確保你準備好應急包，包括食水、電筒和所需藥物，這些應急物品要足夠3天用的份量，然後要有一個應急的計劃，包括聯絡人的詳細資料，當緊急事故發生時，匯合聯絡人的地點。”

舊金山緊急事務管理局鼓勵民眾用手機發短訊至777-888，內文打入舊金山的郵區號碼，便能以短訊形式收到有關地震、海嘯等的緊急事件消息。

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