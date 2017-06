特朗普移民政策下一目標 取締父母助子女偷渡來美

By

據美聯社報導,特朗普政府在收緊移民政策上的下一個目標,是拘捕當局認為有參與協助子女偷渡來美的父母或其他親友,有移民權益團體稱,此舉預料會在移民社區觸發新一輪恐慌。

聯邦移民及海關執法局(ICE)週四證實,將會推行一項搗破偷運人蛇的任務,當中包括調查及拘捕向蛇頭或其他人士付款,協助未成年子女偷渡到美國的成年人。

這項執法行動可說與奧巴馬政府的移民方針完全相反,在奧巴馬主政下,有十多萬來自洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多的兒童為逃避幫派和毒販的暴力威脅,偷渡來到美國,他們來美後安置在親友的家中,獲得父母、直屬親友或家庭友人的照顧,期間他們可以上學,並在移民法庭尋求轉換合法身分。

移民權益組織Kids in Need of Defense總監Wendy Young稱,照顧移民申請仍在排期的偷渡兒童,當中很多是他們的父母,聯邦當局要拘捕這類成年人,無疑是非常不近人情的措施。如果沒有這些成年人出來照顧這些兒童,他們最後只會淪落到移民拘留所,或落入寄養家庭中,結果只會令州政府承擔更多支出。

ICE官員沒有透露有多少照顧偷渡兒童的成年人是當局的目標,或迄今已有多少人被捕,也未明確解釋他們會面臨甚麼指控。

移民權益組織則透露,它們正在處理3宗案件,分別在德克薩斯州、新澤西州和維珍尼亞州。

