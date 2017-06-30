特朗普移民政策下一目標 取締父母助子女偷渡來美

By

【KTSF】

據美聯社報導，特朗普政府在收緊移民政策上的下一個目標，是拘捕當局認為有參與協助子女偷渡來美的父母或其他親友，有移民權益團體稱，此舉預料會在移民社區觸發新一輪恐慌。

聯邦移民及海關執法局（ICE）週四證實，將會推行一項搗破偷運人蛇的任務，當中包括調查及拘捕向蛇頭或其他人士付款，協助未成年子女偷渡到美國的成年人。

這項執法行動可說與奧巴馬政府的移民方針完全相反，在奧巴馬主政下，有十多萬來自洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多的兒童為逃避幫派和毒販的暴力威脅，偷渡來到美國，他們來美後安置在親友的家中，獲得父母、直屬親友或家庭友人的照顧，期間他們可以上學，並在移民法庭尋求轉換合法身分。

移民權益組織Kids in Need of Defense總監Wendy Young稱，照顧移民申請仍在排期的偷渡兒童，當中很多是他們的父母，聯邦當局要拘捕這類成年人，無疑是非常不近人情的措施。如果沒有這些成年人出來照顧這些兒童，他們最後只會淪落到移民拘留所，或落入寄養家庭中，結果只會令州政府承擔更多支出。

ICE官員沒有透露有多少照顧偷渡兒童的成年人是當局的目標，或迄今已有多少人被捕，也未明確解釋他們會面臨甚麼指控。

移民權益組織則透露，它們正在處理3宗案件，分別在德克薩斯州、新澤西州和維珍尼亞州。

更多新聞：

無證移民被扣查兩月 舊金山警方涉通報移民局要賠19萬元

移民崎嶇之路專題報導：移民執法人員上門該如何應對（三）

特朗普旅遊禁令週四下午實施 已發簽證不受影響

Panda Express被控歧視非公民員工 付60萬和解（視頻）

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。