特朗普移民政策下一目標 取締父母助子女偷渡來美

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據美聯社報導，特朗普政府在收緊移民政策上的下一個目標，是拘捕當局認為有參與協助子女偷渡來美的父母或其他親友，有移民權益團體稱，此舉預料會在移民社區觸發新一輪恐慌。
聯邦移民及海關執法局（ICE）週四證實，將會推行一項搗破偷運人蛇的任務，當中包括調查及拘捕向蛇頭或其他人士付款，協助未成年子女偷渡到美國的成年人。
這項執法行動可說與奧巴馬政府的移民方針完全相反，在奧巴馬主政下，有十多萬來自洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多的兒童為逃避幫派和毒販的暴力威脅，偷渡來到美國，他們來美後安置在親友的家中，獲得父母、直屬親友或家庭友人的照顧，期間他們可以上學，並在移民法庭尋求轉換合法身分。
移民權益組織Kids in Need of Defense總監Wendy Young稱，照顧移民申請仍在排期的偷渡兒童，當中很多是他們的父母，聯邦當局要拘捕這類成年人，無疑是非常不近人情的措施。如果沒有這些成年人出來照顧這些兒童，他們最後只會淪落到移民拘留所，或落入寄養家庭中，結果只會令州政府承擔更多支出。
ICE官員沒有透露有多少照顧偷渡兒童的成年人是當局的目標，或迄今已有多少人被捕，也未明確解釋他們會面臨甚麼指控。
移民權益組織則透露，它們正在處理3宗案件，分別在德克薩斯州、新澤西州和維珍尼亞州。
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