3中國公民涉黑入律師行電腦 盜機密作內線交易

By

【KTSF 劉開平報導】

3名中國公民涉嫌黑入律師事務所的電腦，盜竊公司併購案的資料，並以此獲利400多萬美元，週二被美國聯邦檢察官起訴，如果被定罪，刑期最高可達20年。

聯邦檢察官週二起訴3名中國公民，指他們黑入幾家在紐約設有辦事處的跨國律師事務所的電腦系統，盜取有關公司併購的資料，利用這些資訊在公司併購之前買下相關公司的股票，併購完成後，再出售股票獲利。

他們作案的時間從2014年4月到2015年年底，獲利超過400萬美元。

嫌犯之一Iat Hong本週一在香港被捕，將被引渡到美國接受審訊，另兩名嫌犯Bo Zheng和Chin Hung還沒有被捕。

3人被控證券欺詐、內線交易、電腦入侵等罪名，如果被定罪，刑期最高可達20年。

具體涉及的併購案中，有兩宗是Pitney Bowes公司購買電子商業公司Borderfree，以及英特爾購買集成電路公司Altera，兩件併購案都在2015年完成。

其中嫌犯在Borderfree被併購之前一個星期，買了11萬3,000股Borderfree的股票，併購案2015年5月6日完成，他們在5月18日出售這些股票，獲利84萬美元。

檢方沒有透露資料被黑侵的律師事務所的名字，但表示，這個案子提醒世界各地的律師事務所，都應該提高警惕，因為你擁有有用的資訊，就可能成為黑客作案的對象。

更多新聞：

奧巴馬稱如可連任 有信心擊敗特朗普（視頻）

男子乘巴士電子煙突爆炸 手和腿被炸傷（視頻）

男子嫌另一司機跟車太貼 疑盛怒下槍殺3歲童

當局破獲跨州現金卡資料盜竊案 逾百人受害（視頻）

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。