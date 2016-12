3中國公民涉黑入律師行電腦 盜機密作內線交易

By

3名中國公民涉嫌黑入律師事務所的電腦,盜竊公司併購案的資料,並以此獲利400多萬美元,週二被美國聯邦檢察官起訴,如果被定罪,刑期最高可達20年。

聯邦檢察官週二起訴3名中國公民,指他們黑入幾家在紐約設有辦事處的跨國律師事務所的電腦系統,盜取有關公司併購的資料,利用這些資訊在公司併購之前買下相關公司的股票,併購完成後,再出售股票獲利。

他們作案的時間從2014年4月到2015年年底,獲利超過400萬美元。

嫌犯之一Iat Hong本週一在香港被捕,將被引渡到美國接受審訊,另兩名嫌犯Bo Zheng和Chin Hung還沒有被捕。

3人被控證券欺詐、內線交易、電腦入侵等罪名,如果被定罪,刑期最高可達20年。

具體涉及的併購案中,有兩宗是Pitney Bowes公司購買電子商業公司Borderfree,以及英特爾購買集成電路公司Altera,兩件併購案都在2015年完成。

其中嫌犯在Borderfree被併購之前一個星期,買了11萬3,000股Borderfree的股票,併購案2015年5月6日完成,他們在5月18日出售這些股票,獲利84萬美元。

檢方沒有透露資料被黑侵的律師事務所的名字,但表示,這個案子提醒世界各地的律師事務所,都應該提高警惕,因為你擁有有用的資訊,就可能成為黑客作案的對象。

