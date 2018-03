德州炸彈狂徒疑再作案 FedEx設施有郵包爆炸致一傷

By

德克薩斯州近日發生多宗炸彈爆炸案,在週二凌晨又再發生一宗,導致一人受傷,炸彈是藏在一個郵包中,在聖安東尼奧市附近一個FedEx郵件處理中心爆炸,當局估計與週日晚及本月稍早奧斯汀市發生的4宗炸彈案有關。

當局表示,事發於中部時間凌晨約1點,地點是介於奧斯汀市與聖安東尼奧市之間的Schertz小鎮一個FedEx郵件處理中心,一個郵包突然爆炸,導致一名貨倉員工受輕傷,該名傷者已即場接受治療。

聯邦調查局及聯邦煙酒火器及爆炸物管理局已派員到場調查,並相信最新的案件很有可能與早前發生的幾宗郵包炸彈案有關。

另外,週日晚有途人觸及隱藏在路邊的引爆裝置,導致兩人受傷,當局也估計這宗案件與郵包炸彈案有關。

目前這一系列炸彈案,已造成兩人死亡,5人受傷。

