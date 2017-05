二次旅遊禁令上訴案 聯邦堅持沒有針對穆斯林

By

聯邦司法部的律師Jeffrey Wall今天向第九巡迴上訴合議庭解釋特朗普第二次旅遊禁令,針對的是伊斯蘭恐怖組織及那些資助或窩藏恐怖份子的國家,暫時禁止蘇丹、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬里和也門六個回教為主國家的人入境美國。

Jeffrey Wall強調,特朗普這項禁令無關宗教,而是基於國家安全為考慮。他並指出禁令對象是外國人,他們並不享有美國的憲法權利。

不過代表原告夏威夷州的檢察官Neal Katyal就反駁說,特朗普在競選期間已清楚表明針對穆斯林。而特朗普競選時所作出的言論也適用於今天。但Jeffrey Wall就認為,法庭不應該聽特朗普的競選言論,而應該只是根據行政命令的文字而裁判。

第九巡迴上訴庭是要審視特朗普這項旅遊禁令是否涉及宗教歧視,違反憲法。

特朗普在一月上任後隨即簽署一項行政命令,禁止七個回教為主國家的人暫時入境,又暫時中止收容難民,更無限期禁止敘利亞難民人境。這項禁令引起訴訟。法庭一審再審都裁定違憲。

特朗普在三月再簽署新的旅遊禁令,隨即被夏威夷告上聯邦法庭。特朗普政府在一審中敗訴,現在上訴。

