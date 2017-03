夏威夷聯邦法官頒令 暫緩執行特朗普新旅遊禁令

By

【KTSF 劉開平報導】

夏威夷州聯邦地區法官Derrick Watson週三下令暫時停止執行特朗普總統的新的旅行禁令,這個命令對全美國都有效,白宮的反應是總統的旅行禁令目的是保護國家的安全。

新的旅行禁令原訂週四開始生效,禁止對伊朗、伊拉克、利比亞、蘇丹、也門和索馬里6個回教為主國家的公民簽發入境簽證,為期90天。

但已有簽證的人以及持綠卡者可以入境,值得注意的是,伊拉克沒有在新名單中,禁令也維持所有難民不得進入美國120天的條款,但不再無限期禁止敘利亞難民。

法官指出,受禁令影響的6個國家中,穆斯林人口的比率從90.7%到99.8%不等,針對這6個國家,就是針對穆斯林,這違反了憲法第一修正案。

夏威夷州總檢察長金士敬說:”我們非常感謝Watson法官,他把此案聽證日期排在禁令生效前一天,趕在執行禁令之前宣佈他的決定。”

特朗普在1月27日簽署第一個旅行禁令,針對7個回教為主國家的人,受限制的人即使有簽證,甚至有綠卡也不能入境。

這個旅行禁令頒發後,在全美各地引發大規模抗議,也在許多機場造成混亂,華盛頓州率先提出法律訴訟。

華盛頓州聯邦法官James Robart在2月3日緊急制止執行這個旅行禁令。

特朗普在本月6日下達了新的旅行禁令後,夏威夷、華盛頓、紐約、俄勒岡、加州和麻薩諸塞州的總檢察長,先後要求聯邦法官下令制止執行新的禁令。

更多新聞:

矽谷員工及移民權益人士集會反對特朗普(視頻)

特朗普簽新行政命令 精簡政府架構杜絕浪費

國會分析師指廢除奧巴馬健保 2,400萬人將失醫療保障

特朗普簽新版旅遊禁令 伊拉克獲解禁

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。