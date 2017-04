By

【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統批准聯邦政府撥款給加州5.4億元,以修補加州冬季的連串暴風雨造成的破壞,其中2.74億元將用於修復Oroville大壩。

這筆撥款將投放給加州及地方政府,以及非牟利組織用來對城市設施進行緊急修復、更換,以及對未來可能出現的暴風雨做好防備措施。

撥款中亦包括對Oroville大壩水渠的清理與加固。

加州州長布朗上個月向聯邦政府申請資金援助,稱加州在這個冬季經歷了近年來最多的降水量,據報導,布朗已開始對這筆撥款進行安排。

