法院維持暫緩推行穆斯林七國入境禁令 特朗普勢再上訴

By

【KTSF 江良慧報導】

總統特朗普要求上訴庭恢復執行他向七個以穆斯林為主國家發出的入境禁令,再次遭遇挫敗。舊金山聯邦第九巡迴法庭三名法官一致裁定維持原審法官決定暫緩執行禁令。

特朗普隨即推文回應,形容裁決是政治性的決定,又說現時正面臨國安狀況,情況極嚴重,將與法官在法庭再見。不過特朗普在接受訪問時透露,他還未和新上任的司法部長討論案件,但就有信心會輕易勝訴。

特朗普政府在旅遊禁令訴訟中一再敗訴,今次訴訟重點是法庭是否有權阻止行政命令執行,聯邦第九裁決說,法庭有權覆核政治部門在國安事務方面的行動。

裁決又指出,在多次追問下,政府都未能提出任何證據,顯示禁令中國家的外籍人士在美國犯下恐怖襲擊,雖然司法部律師解釋,選定該七個國家是因為奧巴馬政府和國會都認定這七個國家有恐怖主義存在,或者有資助恐怖分子,但法庭就認為這樣的證據不足夠。

對於特朗普表明打官司打到底,有評論指出,目前聯邦最高法院只有八位大法官,就算受理,都有可能出現4比4的裁決,而維持上訴庭的原判,即是說不准執行有關的旅遊禁令。

更多新聞:

穆斯林七國持綠卡者仍可自由入境(視頻)

憂H1B工簽政策變 灣區高科技業者暫緩購房

灣區高科技公司憂H1B簽證倘修例勢阻聘人才(視頻)

會計師解讀海外資產報稅問題(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。