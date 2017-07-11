奧克蘭住宅地盤大火疑是縱火 聯邦派員助查（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）上週五一個住宅建築地盤發生四級大火，聯邦派出專家週一抵達奧克蘭市，協助本地縱火案調查人員追查火警原因，東灣近年接二連三發生建築地盤大火，聯邦懸紅11萬元緝拿涉案人士。

奧克蘭市Valdez街夾23街一棟商住兩用大廈的建築地盤，上週五清晨發生4級火警，發展商的發言人指出，這裡原定興建有196個住宅單位以及有零售店的商住兩用大廈，已經六成完工。

聯邦ATF煙酒軍火局派出全國應變小組22名調查員到奧克蘭市，協助市政府以及阿拉米達（Alameda）縣政府在現場蒐證，調查起火原因。

另外，ATF週末在其Facebook和Twitter社交網站宣布懸紅11萬元，緝拿過去一年涉嫌在奧克蘭市以及Emeryville建築地盤放火的人，ATF並發放一名男子的照片，可是當局沒有提供有關這名男子的進一步消息。

ATF上週五公佈的閉路電視片段顯示，今年5月這名男子從Emeryville市San Pablo Avenue的建築地盤出來，戴上面罩和手套離開現場，該工地之後著火焚燒，同一個工地一年內兩次被人縱火。

聯邦煙酒軍火局發言人表示，這名男子與當局懸紅要找的人是同一個人，不過今次懸紅案並不包括上週五奧克蘭市發生的大火，因為當局仍未公佈火警原因，並表示調查正處於起步階段。

奧克蘭建築地盤大火現場一個不穩定的起重機吊臂，在週末被拆下來，解除對附近居民的威脅，一度要疏散的居民陸續獲准返回家園，火警現場鄰近一棟商業大廈，週日因為有玻璃掉下來，當局需要封閉大廈以及街道。

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