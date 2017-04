聯調局調查投資移民詐騙案 南加華裔父女受查

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦執法人員經過多年來調查後,突擊搜查南加州多處辦公地點,調查涉嫌從事投資移民詐騙,藉此申辦綠卡的案件,涉案的人之中有一對華裔父女,但當局並未拘捕或起訴任何人。

聯邦調查局(FBI)聯同國土安全部的特別專責小組調查人員,突擊搜查加州投資移民基金會的辦事處,這個基金會近十年來業務興旺,克林頓總統夫婦也親臨基金會位於San Gabriel的總部大樓,與職員合照,奧巴馬總統也曾發信讚揚基金會的工作。

但現時FBI人員正調查,這間公司兩名姓陳華裔東主,分別是律師Victoria Chan和她父親Tat Chan,當局懷疑他們從事投資移民詐騙。

FBI探員報告指,陳家父女聲稱可以替外國人,特別是中國人申請辦理EB-5 的投資移民,從而拿到永久居留權的綠卡,條件是要拿出最少50萬元,用來投資商業和創造10個職位。

探員的報告也指出,有人做假透過E5簽證計劃而取得綠卡,但他們所謂的投資項目,其實是空殼公司,並無創造新職位。

而涉案的這對父女曾協助超過100名中國公民辦理投資移民,申請綠卡,涉及的投資總額多達5,000萬元,投資款項之後,就向政府申請投資移民綠卡,在綠卡審批期間,就將部份投資款項還給申請人,或將錢用來買屋.

有記者曾經去到San Gabriel這間公司位於一間酒店的辦公室採訪,但被酒店驅趕,指酒店方面不知道這間公司的經營情況.

調查人員也突擊搜查San Gabriel Valley 兩間民宅,並且帶走大批證物跟進調查,FBI表示,現階段沒有拘捕,也沒有起訴任何人。

