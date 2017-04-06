聯調局調查投資移民詐騙案 南加華裔父女受查

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦執法人員經過多年來調查後，突擊搜查南加州多處辦公地點，調查涉嫌從事投資移民詐騙，藉此申辦綠卡的案件，涉案的人之中有一對華裔父女，但當局並未拘捕或起訴任何人。

聯邦調查局（FBI）聯同國土安全部的特別專責小組調查人員，突擊搜查加州投資移民基金會的辦事處，這個基金會近十年來業務興旺，克林頓總統夫婦也親臨基金會位於San Gabriel的總部大樓，與職員合照，奧巴馬總統也曾發信讚揚基金會的工作。

但現時FBI人員正調查，這間公司兩名姓陳華裔東主，分別是律師Victoria Chan和她父親Tat Chan，當局懷疑他們從事投資移民詐騙。

FBI探員報告指，陳家父女聲稱可以替外國人，特別是中國人申請辦理EB-5 的投資移民，從而拿到永久居留權的綠卡，條件是要拿出最少50萬元，用來投資商業和創造10個職位。

探員的報告也指出，有人做假透過E5簽證計劃而取得綠卡，但他們所謂的投資項目，其實是空殼公司，並無創造新職位。

而涉案的這對父女曾協助超過100名中國公民辦理投資移民，申請綠卡，涉及的投資總額多達5,000萬元，投資款項之後，就向政府申請投資移民綠卡，在綠卡審批期間，就將部份投資款項還給申請人，或將錢用來買屋．

有記者曾經去到San Gabriel這間公司位於一間酒店的辦公室採訪，但被酒店驅趕，指酒店方面不知道這間公司的經營情況．

調查人員也突擊搜查San Gabriel Valley 兩間民宅，並且帶走大批證物跟進調查，FBI表示，現階段沒有拘捕，也沒有起訴任何人。

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