聯儲局維持利率不變 10月開始縮減資產負債規模

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聯儲局公開市場委員會結束一連兩日會議，決定維持利率不變，同時宣佈會在10月開始縮減資產負債規模，結束2008年開始的量寬措施，聯儲局主席耶倫表示，若經濟面臨重大衝擊，聯儲局才會停止縮表，又重申會完成主席任期，但未有正面回應會否留任。

由2008年金融風暴開始，聯儲局共實施三輪量化寬鬆措施到十月會終結，聯儲局公開市場委員會經過兩日會議後，宣佈下月開始縮減資產負債規模，縮表起步上限為每月100億美元，每季增加100億美元，到一年後達到500億美元上限為止，直到當局的資產負債表，在未來數年減少1萬億美元或以上。

聯儲局會在下月13日宣佈抵押貸款證券MBS再投資上限，未來債券組合再投資，將根據發行規模，按比例配給各類債券，聯儲局主席耶倫表示，被動式縮表將是漸進和可預測的。

耶倫強調，如果單靠聯邦基金利率，亦不能有效地回應經濟前景改變，聯儲局才會考慮停止縮表和恢復前瞻指引。

耶倫表示，聯儲局對通脹持續低於2%目標，理解不足，但相信拖累通脹的因素只會暫時性，耶倫再次被問到有否和總統特朗普討論連任問題，耶倫沒有正面回答，只重申會完成到明年2月的任期。

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