聯儲局維持利率不變 10月開始縮減資產負債規模

聯儲局公開市場委員會結束一連兩日會議,決定維持利率不變,同時宣佈會在10月開始縮減資產負債規模,結束2008年開始的量寬措施,聯儲局主席耶倫表示,若經濟面臨重大衝擊,聯儲局才會停止縮表,又重申會完成主席任期,但未有正面回應會否留任。

由2008年金融風暴開始,聯儲局共實施三輪量化寬鬆措施到十月會終結,聯儲局公開市場委員會經過兩日會議後,宣佈下月開始縮減資產負債規模,縮表起步上限為每月100億美元,每季增加100億美元,到一年後達到500億美元上限為止,直到當局的資產負債表,在未來數年減少1萬億美元或以上。

聯儲局會在下月13日宣佈抵押貸款證券MBS再投資上限,未來債券組合再投資,將根據發行規模,按比例配給各類債券,聯儲局主席耶倫表示,被動式縮表將是漸進和可預測的。

耶倫強調,如果單靠聯邦基金利率,亦不能有效地回應經濟前景改變,聯儲局才會考慮停止縮表和恢復前瞻指引。

耶倫表示,聯儲局對通脹持續低於2%目標,理解不足,但相信拖累通脹的因素只會暫時性,耶倫再次被問到有否和總統特朗普討論連任問題,耶倫沒有正面回答,只重申會完成到明年2月的任期。

