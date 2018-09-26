聯儲局宣布加息4分之1厘 今年第3次加息

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局週三決定加息4分之1厘，並且提示，12月可能會再加息，消息傳出之後，華爾街股市繼續升，但到臨近收市時，主要指數由升轉跌。

聯儲局開完兩天會議後，週三決定加息4分之1厘，也是今年以來第3次加息，並提示可能會在12月再加息。

但聯儲局暗示，有可能停頓一會，以便評估加息對經濟的影響，換言之 ，聯儲局對於明年的加息速度可能更具彈性，例如，如果經濟出問題，加息的計劃就會無這麼激進，不過聯儲局主席包維爾強調，聯儲局的政策走向並無改變。

銀行與銀行之間的同業隔夜拆息提高到2厘至2厘25之間，目前的利率已經升到自投資銀行雷曼兄弟在2008年倒閉以來的最高點。

聯儲局預測，明年會加息3次，到2020年就可能再加息一次，令利率進入所謂”可以限制的領域”，足以減慢經濟。

另外又預測，經濟增長在未來3年會慢慢下跌，GDP由今年的3.1%跌到2020和2021年的1.8%，全國失業率預測會在2021年開始上升。

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