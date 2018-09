聯儲局宣布加息4分之1厘 今年第3次加息

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局週三決定加息4分之1厘,並且提示,12月可能會再加息,消息傳出之後,華爾街股市繼續升,但到臨近收市時,主要指數由升轉跌。

聯儲局開完兩天會議後,週三決定加息4分之1厘,也是今年以來第3次加息,並提示可能會在12月再加息。

但聯儲局暗示,有可能停頓一會,以便評估加息對經濟的影響,換言之 ,聯儲局對於明年的加息速度可能更具彈性,例如,如果經濟出問題,加息的計劃就會無這麼激進,不過聯儲局主席包維爾強調,聯儲局的政策走向並無改變。

銀行與銀行之間的同業隔夜拆息提高到2厘至2厘25之間,目前的利率已經升到自投資銀行雷曼兄弟在2008年倒閉以來的最高點。

聯儲局預測,明年會加息3次,到2020年就可能再加息一次,令利率進入所謂”可以限制的領域”,足以減慢經濟。

另外又預測,經濟增長在未來3年會慢慢下跌,GDP由今年的3.1%跌到2020和2021年的1.8%,全國失業率預測會在2021年開始上升。

