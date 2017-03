聯儲局宣布加息0.25厘 料今年再加息兩次

By

【KTSF】

聯邦儲備局週三宣布加息0.25厘,為3個月來第二度加息,聯儲局更預料今年有可能再加息兩次,以應對美國經濟持續穩健的因素。

加息後,聯邦基準利率介乎0.75厘至1厘,仍處於低位,聯儲局這次加息舉措,代表聯儲局認為美國經濟衰退結束8年後,已無須再靠超低息的借貸利率作支持。

聯儲局週三亦預示,今年會3度加息,與去年12月的預測一致,而認為需要3度加息的聯儲局官員,亦由6人增至9人。

聯儲局預測今年和明年,美國經濟增長為2.1%,至2019年會回落至1.9%,幅度與特朗普總統揚言,他推行的經濟政策可以令美國經濟增長4%的言論相去甚遠。

這次加息對房貸、汽車貨款和學生貸款的影響預料不大,至少短期而言,但對信用卡、房屋淨值和浮息房貨的利率將有即時影響。

